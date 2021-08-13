شاهد: حانة في لندن تستقبل الزبائن البشر والكلاب الأليفة في نفس الوقت

تم افتتاح حانة ومقهى "أفتر بارك" (After Bark) حديثًا في شرق لندن. ترتقي خدمات الحانة إلى مستوى يكون فيه للكلاب مكانا فيها، حيث تقدم الطعام لزبائنها وحيواناتهم الأليفة مع توفير المشروبات للبشر وطعام "puptails" للكلاب.

تقول مالكة الحانة، جيمي سوان "لسنا مجرد مركز تجتمع فيه الكلاب، بل نحن مركز مجتمعي للكلاب والبشر، نضع الكلاب والبشر على نفس القدر من الاهتمام".

وتُضيف جيمي سوان، قائلة "الطعام الذي نقدمه للكلاب هنا، يتم تحضيره من البنجر الطازج والجزر الطازج، أما المشروب المقدم لها فهو مصنوع من نبات الهندباء والأرقطيون وجذور الأشجار المختلفة والأشياء التي نضعها أساسًا فيه منعشة جدا كالجينسنغ على سبيل المثال".

أما بيلا رايان، المسؤولة عن العناية بالكلاب في الحانة، فتقول "أعتقد أنه، خاصةً في حالة الإغلاق، هناك الكثير من مالكي الكلاب الذين يشعرون بالوحدة، لذلك أعتقد أنه مكان رائع حقًا يجتمع فيه الأشخاص ويلتقون ببعضهم البعض ويتركون كلابهم تتجول وتتواصل في مكان أكثر برودة، وتتناول المشروبات أيضًا ".

ويقول الزبون جوردان بارنز " كلبتي موشي (Mochi) تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، حصلنا عليها مؤخرًا أثناء الإغلاق، لذلك لم نقم في الواقع بالتنشئة الاجتماعية لها وافتقدنا للعديد من الأشياء، لذلك نقوم الآن برعايتها جيدا، لقد أتينا بها إلى مكان رائع حقًا، حيث يمكنها مقابلة كلاب أخرى، والتفاعل مع البشر أيضًا، والجميع هنا رائعون ولطفاء".

أما ريما موسى فتقول "أعتقد أنه مفهوم جديد حقًا، لقد ذهبنا إلى أماكن أخرى صديقة للكلاب، لكن لم يُسمح لكلبنا بالتحرك بحرية في كل مكان، لذا فهذا المكان جديد بالنسبة لنا. عندما دخلنا لأول مرة، كنا مترددين في تركها تصول وتجول بكل حرية، لذلك أعتقد أنها فكرة جيدة حقًا".