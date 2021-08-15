وفاة غيرد مولر أسطورة بايرن ميونيخ

توفي فجر الأحد المهاجم الأسطوري لبايرن ميونيخ الألماني غيرد مولر عن 75 عاماً، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان، تاركاً كرة القدم الألمانية والعالمية في حال حداد بأفول نجم أحد أعظم لاعبي سبعينات القرن الماضي.

وأعلن نادي بايرن الذي وضعه مولر في قمة الكرة الأوروبية، خبر وفاة أسطورته الأحد معلناً الحداد على مهاجم "كتب التاريخ"، في النادي كما في مع المنتخب.

وقال رئيس بايرن هربرت هاينر في بيان إن "اليوم يوم حزين وأسود بالنسبة لنادي بايرن ميونيخ وجماهيره. غيرد مولر كان أعظم مهاجم على الإطلاق، شخصية كروية عالمية".

في موازاة ذلك، حول النادي موقعه الإلكتروني وشعاره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللونين الأبيض والأسود، كعلامة حداد.

وكانت زوجة النجم الدولي أوشي قالت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن مولر "ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة"، وذلك عشية عيد ميلاده الـ75.

وكان يعاني مولر الذي فاز بكأس العالم عام 1974 وكان هدافه بـ14 هدفاً، وألقاب محلية وأوروبية لا تحصى مع بايرن ميونيخ، بينها ثلاثة متتالية في كأس الأندية الأوروبية البطلة بين 1974 و1976، من مرض ألزهايمر ويعيش في دار رعاية متخصصة.

وأشارت زوجته حينها في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى "أنه يقضي تقريباً 24 ساعة يومياً في الفراش، ونادراً ما يستيقظ للحظات. الأمر جميل عندما يفتح عينيه قليلاً. يتمكن في بعض الأحيان من قول نعم أو لا بعينيه".

وكشفت "إنه هادىء ومسالم، لا أعتقد أنه يعاني. ينتقل ببطء في نومه إلى الحياة الآخرة".

على مر العصور

وكان يملك مولر الذي توج مع بايرن بلقب الدوري الألماني أربع مرات وأحرز مع بلاده كأس أوروبا 1972 إضافة إلى مونديال 1974، الرقم القياسي لعدد الأهداف في الدوري الألماني خلال موسم واحد (40 موسم 1971-1972)، إلى أن كسره في أيار/مايو الماضي المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولد مولر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1945 في إحدى المدن الصغيرة في مقاطعة بافاريا من عائلة من الطبقة العاملة، اكتشف كرة القدم وهو في سن الحادية عشرة، وبدأ مباشرة في مركز قلب هجوم، ولم يبق طويلاً حتى لاحظه كشافو بايرن ميونيخ، الذين قرروا فوراً ضمه الى فريق الاشبال وهو في سن السابعة عشرة.

ولُقب بـ"در بومبير" أي "المدفعجي". فلم يكن موهوباً ولا أنيقاً، لكنه كان فعالاً أمام المرمى، ويبقى من بين أفضل الهدافين في تاريخ الكرة المستديرة.

وخلال مسيرته الحافلة، سجل مولر 365 هدفاً مع بايرن في الدوري الألماني خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، وهو رقم قياسي لم يكسره أحد حتى الآن، إضافة إلى 68 هدفاً في 62 مباراة دولية مع ألمانيا الغربية.

وبالمجمل، لعب مع بايرن 607 مباريات، سجل خلالها 566 هدفاً في كل المسابقات.

وقال الحارس السابق للمنتخب الألماني الإداري في بايرن ميونيخ أوليفر كان إن مولر "هو أحد أعظم أساطير بايرن، ولا يزال أداؤه لا مثيل له حتى يومنا هذا وسيظل إلى الأبد جزءاً من التاريخ العظيم لبايرن وكرة القدم الألمانية".

وفي بيان مقتضب نُشر على تويتر، أشاد المنتخب الألماني بـ"المدفعجي".

وقال الاتحاد الألماني إنه "ينعي أحد أعظم لاعبي كرة القدم الألمان على مر العصور. أرقد بسلام غيرد مولر. قلوبنا مع زوجته وعائلته".