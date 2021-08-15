طالبان على أبواب العاصمة الأفغانية بعد سقوط مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان

سيطرت حركة طالبان صباح الأحد على مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، حسب ما أفاد سكّان، لتُصبح بذلك العاصمة كابول آخر مدينة كبيرة لا تزال تحت سيطرة الحكومة.

وقال أحمد والي، وهو من سكّان جلال آباد، لوكالة فرانس برس "استيقظنا هذا الصباح (ووجدنا) أعلام طالبان البيضاء في كلّ أنحاء المدينة. إنّهم في المدينة. دخلوا من دون قتال".

كما أعلنت حركة طالبان من جهتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنّها سيطرت على المدينة.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة "قبل لحظات دخل المجاهدون جلال آباد عاصمة ننغرهار. كل المناطق الآن تحت سيطرتهم".

وإلى جانب كابول، لا يزال هناك عدد من المدن الصغيرة تحت سيطرة الحكومة، لكنها مشتتة ومعزولة عن العاصمة وليست لديها اهمية استراتيجية كبيرة.

سيطر مقاتلو طالبان مساء السبت على مزار شريف، آخر كبرى مدن الشمال الأفغاني التي كانت لا تزال تسيطر عليها الحكومة، محكمين قبضتهم أكثر على البلاد.

وتعهّد الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق السبت "إعادة تعبئة" القوات الحكومية، فيما تواصل حركة طالبان تقدّمها باتّجاه مشارف كابول، حيث يُبدي سكان مخاوفهم ممّا قد تحمله الأيام المقبلة.

وإزاء تقهقر الجيش الأفغاني، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن السبت رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى خمسة آلاف عنصر، محذّرا حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة ومتوعدا إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.