مسؤول أمريكي: طالبان لن تتمكن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة

أعلن مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الإثنين أن طالبان لن تتمكّن من استخدام الاحتياطات الأفغانية في الولايات المتحدة.

وبالتزامن مع عملية إجلاء تجريها القوات الأميركية من العاصمة الأفغانية إثر استيلاء طالبان السريع على السلطة، قال المسؤول إن "أي أصول للمصرف المركزي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان".

ووفق صندوق النقد الدولي بلغت احتياطات المصرف المركزي الأفغاني في نهاية نيسان/أبريل 9,4 مليارات دولار.

لكان غالبية هذه الاحتياطات موجودة خارج أفغانستان، وفق مصدر مطّلع.

ولم يتّضح على الفور حجم الأصول الأفغانية الموجودة في الولايات المتحدة.

وسيطرت طالبان على السلطة في أفغانستان بعدما سحب حلف شمال الأطلسي قواته البالغ عديدها 9500 عنصر على خلفية قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من البلاد.

وفر الرئيس الأفغاني أشرف غني ليل الأحد من البلاد بعدما حاصرت طالبان العاصمة الأفغانية إثر هجوم خاطف وضع حدا لحرب تشهدها أفغانستان منذ 20 عاما.

ويمكن لواشنطن أن تقطع مساعدات جهات مقرضة دولية لأفغانستان مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على غرار ما فعلت مع حكومات لا تعترف بها كفنزويلا على سبيل المثال.