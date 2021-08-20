شاهد: دعاة حماية البيئة يحتجون على سياسات المناخ للحكومة الألمانية

قامت حركة البيئة العالمية التي تطلق على نفسها "تمرد الانقراض" بإغلاق الطرق في برلين والتظاهر أمام مبنى وزارة الأغذية والزراعة الألمانية وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "إعطاء الأولوية للمناخ" و"حماية أرضنا" و"كوكب واحد، فرصة واحدة" و"حماية المناخ الآن".
وطالب المتظاهرون الحكومة بخطوات ملموسة بشأن المناخ، وإعداد نواب البرلمان لخطة مناخية شاملة للمستقبل واستخدام الموارد بطريقة صديقة للبيئة. وأشار فلوريان وهو أحد المتظاهرين إلى أن "الأمور تسوء اليوم مما كنا نتخيل. وأوضحت سارة وهي متظاهرة أنه لا يزال هناك وقت لتغيير الأشياء لحماية المناخ والإنسانية. وأكد المتظاهرون أنه يجب التحرك الآن من أجل المناخ قبل فوات الأوان.
No Comment المزيد من
شاهد: مدنيون يتجمعون خارج السفارة الفرنسية مع تضاؤل الأمل بالخروج من كابول
شاهد: إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وبيروت وكابول
شاهد: حريق هائل في شمال غرب أثينا يلتهم غابة لليوم الرابع على التوالي
شاهد: إجلاء المئات من المنكوبين بعد فيضانات في أقصى شرق روسيا
شاهد: حرائق الغابات في فرنسا تواصل امتدادها إلى مناطق أخرى
شاهد: عائلات أفغانية تتظاهر في لندن احتجاجا على محنة أقاربها في أفغانستان
شاهد: شابة بلجيكية-بريطانية تحلم في أن تصبح أصغر امرأة تطير حول العالم بمفردها
شاهد: مظاهرات خارج مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة باحترام المرأة وحرية التعبير في أفغانستان
شاهد: أفغان على أعتاب السفارة الفرنسية في كابول أملا في الرحيل عن أفغانستان
شاهد: طوابير من المصطفين في المحلات التجارية في نيوزيلندا قبل إغلاق جديد
شاهد: آثار دمار إعصار ضرب مناطق في شمال ألمانيا
الحرائق تطال غابات الريفييرا الفرنسية.. آلاف الهكتارات أُتلفت وإجلاء 6000 شخص
شاهد: ارتفاع درجات الحرارة يسبب حرائق متفرقة في أنحاء إسبانيا
شاهد: وللكلاب قدّيس أيضا.. بوليفيا تحتفي بالكلاب والحيوانات الأليفة في عيد "سان روكي"
شاهد: سلوفينيا تُنشئ أكبر فرن لإنتاج فحم الحطب في أوروبا