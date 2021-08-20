شاهد: دعاة حماية البيئة يحتجون على سياسات المناخ للحكومة الألمانية

قامت حركة البيئة العالمية التي تطلق على نفسها "تمرد الانقراض" بإغلاق الطرق في برلين والتظاهر أمام مبنى وزارة الأغذية والزراعة الألمانية وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "إعطاء الأولوية للمناخ" و"حماية أرضنا" و"كوكب واحد، فرصة واحدة" و"حماية المناخ الآن".

وطالب المتظاهرون الحكومة بخطوات ملموسة بشأن المناخ، وإعداد نواب البرلمان لخطة مناخية شاملة للمستقبل واستخدام الموارد بطريقة صديقة للبيئة. وأشار فلوريان وهو أحد المتظاهرين إلى أن "الأمور تسوء اليوم مما كنا نتخيل. وأوضحت سارة وهي متظاهرة أنه لا يزال هناك وقت لتغيير الأشياء لحماية المناخ والإنسانية. وأكد المتظاهرون أنه يجب التحرك الآن من أجل المناخ قبل فوات الأوان.