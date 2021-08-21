شاهد: احتجاجات في لندن ضد طالبان وتضامناً مع الأفغان

تظاهر آلاف الأشخاص في لندن السبت احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان وتضامنا مع أفغان يعارضون سلطة الأمر الواقع في كابول.

ونزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة البريطانية ظهرا واحتشدوا في ساحة هايد بارك ونظّموا مسيرة إلى وايتهول مرورا بمقر الحكومة ورئيس الوزراء بوريس جونسون في شارع داونينغ.

وواجه جونسون انتقادات حادة هذا الأسبوع على خلفية إدارة حكومته للأزمة في أفغانستان، وسط جهود تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لإجلاء مواطنيها ورعايا آخرين من كابول.

وسار المشاركون في الاحتجاج خلف لافتة كتب عليها أن حركة "طالبان لم تتغيّر"، كما رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا قتل الأفغان" و"أوقفوا قمع النساء الأفغانيات".

ولوّح عدد من المشاركين بالأعلام الأفغانية ورددوا شعارات مناوئة لطالبان.

وشددت طالبان على أنها ستعامل النساء بإنصاف ولن تسعى للانتقام من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال تدخّلها في البلاد مدى عقدين، في خضم سعي آلاف الأشخاص لمغادرة كابول في عمليات إجلاء تشوبها فوضى عارمة.

ويشكك أفغان كثر بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في التظاهرة في لندن بالتطمينات التي تقدّمها طالبان، لا سيّما مع ورود تقارير تفيد بأن مسلّحي الحركة بدأوا ينتقمون من أشخاص مدرجين في قائمة المطلوبين لدى الحركة.