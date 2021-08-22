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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يأمل إنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب / أغسطس لكن الباب سيظل مفتوجاً عند الضرورة

بقلم:  يورونيوز
يغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد حديثه حول الوضع في أفغانستان - 22 آب / آغسطس 2021
يغادر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد حديثه حول الوضع في أفغانستان - 22 آب / آغسطس 2021   -   حقوق النشر  ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP or licensors
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد انه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب / أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تمديد المهلة النهائية اذا لزم الأمر.

وفي كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض حول الخروج الفوضوي من أفغانستان قال بايدن إنه "يأمل بأن لا نضطر إلى التمديد"، لكنه أضاف "سنرى ما الذي بامكاننا فعله" في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.

المصادر الإضافية • ا ف ب