بايدن يأمل إنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب / أغسطس لكن الباب سيظل مفتوجاً عند الضرورة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد انه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 آب / أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام تمديد المهلة النهائية اذا لزم الأمر.

وفي كلمة تلفزيونية من البيت الأبيض حول الخروج الفوضوي من أفغانستان قال بايدن إنه "يأمل بأن لا نضطر إلى التمديد"، لكنه أضاف "سنرى ما الذي بامكاننا فعله" في حال طلب منه ذلك قادة أجانب.