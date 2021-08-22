مسيرات من أجل حقوق المثليين في ظل وجود مكثف للشرطة يوم السبت عند سفح أكثر الأديرة التبجيلية في بولندا الكاثوليكية في تشيستوشوفا في الجنوب وفي غدانسك على ساحل بحر البلطيق.
يُنظر إلى الوجود الضخم للشرطة، والذي شمل ضباطاً يمتطون الخيول، على أنه العامل الذي منع أي اشتباكات مع الجماعات اليمينية المتطرفة، التي صرخت بشعارات مناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المسيرة في تشيستوشوا.
وتحظى الجماعات اليمينية المتطرفة بدعم من الحكومة القومية اليمينية في بولندا، والتي تؤكد على ارتباط الأمة التاريخي بالقيم الكاثوليكية التقليدية.
وحضر المسيرة في غدانسك عمدة المدينة ألكساندرا دولكيفيتش وسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي.
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