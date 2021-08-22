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المشاركون في مسيرة المساواة يسيرون بأعلام قوس قزح مع تواجد مكثف للشرطة لدعم حقوق المثليين، بولندا- 21 آب / أغسطس 2021

مسيرات من أجل حقوق المثليين في ظل وجود مكثف للشرطة يوم السبت عند سفح أكثر الأديرة التبجيلية في بولندا الكاثوليكية في تشيستوشوفا في الجنوب وفي غدانسك على ساحل بحر البلطيق.

يُنظر إلى الوجود الضخم للشرطة، والذي شمل ضباطاً يمتطون الخيول، على أنه العامل الذي منع أي اشتباكات مع الجماعات اليمينية المتطرفة، التي صرخت بشعارات مناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في المسيرة في تشيستوشوا.

وتحظى الجماعات اليمينية المتطرفة بدعم من الحكومة القومية اليمينية في بولندا، والتي تؤكد على ارتباط الأمة التاريخي بالقيم الكاثوليكية التقليدية.

وحضر المسيرة في غدانسك عمدة المدينة ألكساندرا دولكيفيتش وسفراء بعض دول الاتحاد الأوروبي.

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