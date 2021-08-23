إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الموافقة الكاملة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيدـ19

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة الإثنين لاستخدام لقاح فايزر المضاد لكوفيد للأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاما فما فوق، في خطوة يتوقع أن تطلق العنان لموجة قرارات تلزم الناس بالتطعيم مع انتشار المتحورة دلتا.

وقالت مفوضة الإدارة بالإنابة، جانيت وودكوك، في بيان إن “موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح تمثل عتبة في وقت نواصل مواجهة وباء كوفيد-19… بينما تلقى ملايين الأشخاص بشكل آمن لقاحات كوفيد-19، ندرك بأنه بالنسبة للبعض، ستزيد موافقة إدارة الغذاء والدواء على اللقاح الثقة بالتطعيم”.