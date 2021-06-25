إدارة الغذاء والدواء‭ ‬الأمريكية تجيز عقار "أكتيمرا" لعلاج مرضى كوفيد-19 بالمستشفيات

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الخميس إنها أجازت الاستخدام الطارئ لعقار أكتيمرا لعلاج مرضي كوفيد-19 البالغين والأطفال في المستشفيات.

وتم إصدار ترخيص الاستخدام الطارئ لشركة جينينتيك وهي وحدة تابعة لشركة روش القابضة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن العقار يمكن استخدامه لعلاج المرضى الذين يتلقون الكورتيكوستيرويدات ويحتاجون إلى دعم بالأكسجين أو أجهزة تنفس صناعي أو أكسدة غشائية خارج الجسم.

وقالت جينينتيك في بيان مستقل إن ترخيص الاستخدام الطارئ يستند إلى نتائج أربع دراسات عشوائية خاضعة للمراقبة، قيمت فاعلية عقار أكتيمرا لعلاج كوفيد-19 في أكثر من 5500 مريض بالمستشفيات.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن عقار أكتيمرا غير مصرح باستخدامه لمرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات.

وأضافت إدارة الغذاء والدواء أن التجارب السريرية أظهرت أن العقار يقلل مخاطر الوفاة والوقت الذي يستغرقه المرضى في المستشفيات للتعافي.

وأجازت إدارة الغذاء والدواء في العام الماضي استخدام عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة جلياد ساينسز لعلاج المرضى المصابين بكوفيد-19 بالمستشفيات.