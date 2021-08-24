الدوري الإنجليزي الممتاز يرفض السماح لـ60 لاعباً أجنبياً بتمثيل منتخباتهم في سبتمبر

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الذي يعرف باسم "بريميير ليغ" السماح لستين لاعباً من اللاعبين الأجانب في صفوفها بتمثيل منتخباتهم الوطنية خلال مباريات دولية في أيلول-سبتمبر المقبل بسبب كوفيد-19.

واللاعبون الستون من بلاد موجودة حالياً على القائمة الحمراء لكورونا بحسب ما ذكره بيان رسمي صدر اليوم، ومشاركتهم في لقاءات منتخباتهم سيفرض عليهم حجراً صحياً فور عودتهم إلى إنجلترا، الأمر الذي تريد إدارة "البريميير ليغ" تفاديه.

وقال ريتشارد ماستررز، رئيس إدارة البطولة "أخذ القرار ضد رغبتنا الحقيقية ولكن بالإجماع... وهو يرتبط بنحو 60 لاعباً كان عليهم أن يعودوا إلى 26 دولة موجودة على القائمة الحمراء (لكوفيد-19) التي حددتها الحكومة البريطانية.