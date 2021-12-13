القرعة المعادة.. أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا

أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إجراء سحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الإثنين، وذلك نتيجة "خطأ فني" حصل خلال إجراءات سحبها المرة الأولى في مقره بنيون السويسرية.

وأسفرت القرعة المعادة للدور ثمن النهائي عن وضع باريس سان جرمان الفرنسي ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي ضد إنتر الإيطالي.

وكان الاتحاد القاري قال سابقاً إنه "نظراً لحصول مشكلة فنية في برنامج مزود خدمة خارجي يخبر المسؤولين بالفرق المؤهلة للعب ضد الفرق الأخرى، حدث خطأ أثناء القرعة. ونتيجة لذلك، اعتبرت القرعة مَلغية وستتم إعادتها".

وكان بايرن ميونيخ الألماني، بطل المسابقة ست مرات، المستفيد الأكبر من إعادة القرعة لأنه أفلت من مواجهة أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا، ليلتقي جاره النمسوي سالزبورغ الذي يصل إلى هذا الدور للمرة الأولى.

وأعرب الحارس الدولي السابق والإداري الحالي في بايرن أوليفر كان عن ارتياحه لما آلت اليه القرعة المعادة، قائلاً "من البديهي أننا الأوفر حظاً في هاتين المباراتين... أظهر سالزبورغ في دور المجموعات ما هو قادر على فعله وأنه يستحق التأهل للمرة الأولى الى ثمن نهائي دوري الأبطال. إنهم فريق شاب يعج بالمواهب".

ويبدو أنه مقدر لتشلسي حامل اللقب أن يواجه ليل الذي يبلغ الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ موسم 2006-2007 حين انتهى مشواره على يد مانشستر يونايتد، إذ أوقعته القرعة المعادة مجدداً في مواجهة بطل "ليغ 1"، كما كانت الحال في القرعة الأولى.

وعوضاً عن مواجهة سبورتينغ الذي سيلعب الآن ضد مانشستر سيتي وصيف البطل، سيلتقي يوفنتوس مع فياريال بطل "يوروبا ليغ" الذي تسبب بعدم تأهل ممثل إيطاليا الآخر أتالانتا الى هذا الدور، فيما سيتواجه مواطنه إنتر مع ليفربول بعدما وقع في المرة الأولى ضد أياكس أمستردام الذي نال بنفيكا في القرعة المعادة.

وكانت القرعة التي تم إلغاؤها قد أسفرت عن مواجهتين قويتين بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي من جهة، وبايرن ميونيخ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني من جهة أخرى.

وسوف تجري مباريات ثمن النهائي في 15 و16 و22 و23 شباط فبراير ذهاباً و8 و9 و15 و16 آذار مارس إياباً.