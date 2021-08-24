بوتين يذكر بالتجربة السوفياتية ويقول إن الجيش الروسي لن يتدخل في أفغانستان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الثلاثاء، إن روسيا لا تنوي تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبه الاتحاد السوفياتي، والتدخل عسكرياً في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة.

وقال بوتين خلال المؤتمر الفدرالي لحزب الكرملين، روسيا الموحدة، "من الواضح أننا لا نعتزم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، ناهيك عن جر قواتنا المسلحة إلى صراع حيث يتقاتل الجميع".

وذكّر بوتين بـ"التجربة" السوفياتية في أفغانستان حيث غزا الجيش الأحمر الدولة الواقعة في آسيا الوسطى عام 1979 وتركها في عام 1989، ويرى بعض المؤرخين أن الانسحاب كان الخطوة الأولى في طريق تفكك التكتل الشيوعي.

وقال بوتين إن الوضع في البلاد "معقد" و"وخطير" وأضاف أن روسيا تراقب مع الشركاء الدوليين التطورات الميدانية والسياسية، خصوصاً وأن "الخطر الإرهابي" لا يزال موجوداً.

واتهم بوتين "الشركاء الغربيين" بإثارة الفوضى، مبدياً قلقه من أن يستفاد "الإرهابيون من الأوضاع بشكل عام".

وأضاف الرئيس الروسي أنه لو لم تتخذ موسكو إجراءات عسكرية ضدّ جماعات متطرفة شمال القوقاز، لكانت روسيا تشبه اليوم أفغانستان، مؤكداً أن روسياً كان "عملياً الدولة الوحيدة التي تمكنت من تدمير المنظمات الإرهابية".