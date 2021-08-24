وفاة أطول رجل في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 38 عاما

توفّي أطول رجل في الولايات المتحدة، بطول مترين و35 سنتيمتراً بحسب القياسات الرسمية، الجمعة إثر اعتلال في القلب عن 38 عاما في ولاية مينيسوتا، وفق ما أعلنت والدته على "فيسبوك".

وكان الأميركي من أصل أوكراني إيغور فوفكوفينسكي يصارع المرض طوال حياته بسبب ورم تسبب له بإفراز مفرط لهرمونات النموّ.

ولهذا السبب تحديدا، انتقلت عائلته عندما كان طفلا للعيش في روتشستر، وهي مدينة في شمال الولايات المتحدة معروفة بخدماتها الصحية.

وما انفكّ إيغور يزداد طولا بالرغم من كلّ العلاجات المقدّمة له إلى أن بلغ مستوى قياسيا في الطول للولايات المتحدة صدّق عليه مفوّضون في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عندما كان في السابعة والعشرين من العمر.

وخلال نسخة العام 2013 من مسابقة "يوروفيجن"، حمل إيغور على المسرح المغنية التي كانت تمثل أوكرانيا.

وكان أيضا قد لفت نظر الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما سلّم عليه خلال تجمّع سياسي سنة 2009 كان يرتدي خلاله قميصا كُتب عليه "أكبر مؤيّد لأوباما في العالم".

وورد في موسوعة "غينيس" أن أطول رجل في العالم راهنا هو التركي سلطان كوسن (مترين و51 سنتيمتراً).

غير أن أطول رجل في التاريخ المعاصر هو الأميركي روبرت وادلو الذي بلغ طوله مترين و72 سنتيمتراً. وهو كان أيضا يعاني فرطاً في إفراز هرمونات النموّ وتوفّي سنة 1940 عن 22 عاما.