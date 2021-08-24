وفاة تشارلي واتس عازف الدرامز في فرقة “رولينغ ستونز”

توفي تشارلي واتس، عازف آلة الدرامز الإيقاعية في فرقة “رولينغ ستونز”، الثلاثاء في لندن، عن عمر يناهز 80 عاما، بحسب ما أعلن وكيل أعماله مشيدا بذكرى “أحد أكبر عازفي الدرامز في جيله”.

وجاء في بيان صادر عن وكيل أعماله “بحزن كبير نعلن وفاة العزيز تشارلي واتس”، مع الإشارة إلى أنه “توفي بسلام في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق اليوم، محاطا بعائلته”.

وكان ناطق باسم الفنان قد أعلن في مطلع آب/أغسطس أنه لن يشارك في الجولة الأميركية للفرقة المقرّرة في الخريف، وذلك لدواع طبية.

وقال وقتذاك إن “تشارلي خضع لعملية تكللت بالنجاح”، لكن الأطباء يرون أنه بحاجة إلى الراحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان واتس الذي بلغ الثمانين في حزيران/يونيو عضوا في “رولينغ ستونز” منذ 1963. وهو كان مع قائد المجموعة ميك جاغر وعازف الغيتار كيث ريتشاردز من أقدم أعضاء فرقة الروك الذائعة الصيت التي ضمّت في صفوفها ميك تايلور وروني وود وبيل وايمن.

وفي العام 2004، عولج واتس من سرطان في الحلق في مستشفى رويال مارسدن في لندن وتعافى منه بعد أربعة شهر، من بينها ستة أسابيع خضع فيها لعلاج مكثّف بالأشعّة.

وقال وكيل أعماله برنارد دوكرتي “كان تشارلي زوجا ووالدا وجدّا محبوبا وهو كان أحد أكبر عازفي الدرامز في جيله مع فرقة رولينغ ستونز”.

وأردف “نتمنّى احترام خصوصية عائلته وأعضاء الفرقة وأصدقائه المقرّبين في هذه الفترة الصعبة”.