شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات والدعاء" من حائط البراق بالقدس قبل حلول رأس السنة العبرية ويوم الغفران

تمت إزالة الرسائل التي أودعها المؤمنون اليهود الأربعاء قبل حلول رأس السنة العبرية من بين حجارة حائط البراق المعروف لديهم بـ"حائط المبكى" في القدس، يعتبره اليهود أقدس موقع لهم للصلاة فيه.

تُجرى هذه العملية مرتين في العام، قبل رأس السنة العبرية ويليه يوم الغفران كيبور وأيضا عيد الفصح في الربيع.

ويشرف حاخام الحائط مرتين في السنة على جمع آلاف الرسائل لضمان وجود مساحة كافية لوضع المزيد منها. ثم تدفن في جبل الزيتون في القدس وفقاً للطقوس اليهودية.