"أجسام غريبة في أنابيب اللقاح"..اليابان تعلق استخدام 1,63 مليون جرعة من موديرنا

أعلنت اليابان الخميس تعليق استخدام 1,63 مليون جرعة من لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لوباء كوفيد-19 بعد الإشارة إلى وجود خلل في ثلاث شحنات وزعت في البلد.

وأفادت مجموعة "تاكيدا" اليابانية للأدوية التي تستورد لقاح موديرنا وتوزعه في اليابان، في بيان أنها تلقت "معلومات من مراكز تلقيح عدة تشير إلى العثور على أجسام غريبة في أنابيب لقاح مختومة آتية من ثلاث شحنات مختلفة".

وتابعت المجموعة أنه "بعد التشاور مع وزارة الصحة، قررنا تعليق استخدام اللقاحات" الآتية من الشحنات الثلاث، أي ما يعادل 1,63 مليون جرعة، اعتبارا من الخميس.

وطلبت تاكيدا من موديرنا إجراء "تحقيق عاجل" حول هذه المسألة.

ردّ موديرنا

من جهتها قالت شركة موديرنا إنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 في اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

وقالت الشركة إن التلوث قد يكون بسبب مشكلة في التصنيع بأحد خطوط الإنتاج بموقع للتصنيع في إسبانيا.

وأضافت الشركة "حتى الآن، لم يتم تحديد أي مشاكل تتعلق بالسلامة أو الفاعلية".

وذكرت الشركة أنها تعمل مع شركة تاكيدا شريكتها ومع الأجهزة التنظيمية لحل المشكلة.

وقالت تاكيدا إنها أجرت فحصا طارئا بعد العثور على جسيمات في شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنها ستتعاون مع تاديكا لتوزيع جرعات بديلة تفاديا لتعطيل برنامج التلقيح الوطني الذي يتسارع منذ بضعة أشهر بعد انطلاقة بطيئة.

وتلقى حوالى 43% من اليابانيين اللقاح كاملا، غير أن البلد يواجه حاليا مستويات قياسية من الإصابات اليومية بفعل المتحورة دلتا الأكثر مقاومة والأسرع انتشارا.

وتشمل القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 القسم الأكبر من اليابان، لكنها تبقى محدودة وتبقى فعاليتها موضع تشكيك، في ظل الوسائل المحدودة المتاحة للحكومة من أجل فرضها إلزاميا.