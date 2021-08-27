فيديو | 12 قتيلاً إثر سلسلة انفجارات في مستودع للذخيرة في كازاخستان

أعلنت سلطات كازاخستان الجمعة أن اثني عشر شخصاً قتلوا في سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في المنطقة إن عدة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد الانفجارات التي وقعت مساء الخميس في مستودع في جامبيل الواقعة جنوبا.

وأكد بيان للوزارة أن عناصر من أجهزة الطوارئ وموظفين عسكريين من بين ضحايا الانفجارات.

وتسببت الانفجارات في إصابة عشرات الأشخاص بجروح وأدت إلى إخلاء قرى مجاورة.

وأظهر فيديو تم تشاركه على منصة تلغرام سحابة دخان تتصاعد من حريق قبل وقوع انفجار قوي. وأظهر فيديو آخر تطاير الركام فيما كانت النيران تستعر.

وقالت وزارة الدفاع إن الحريق اندلع في مستودع الذخيرة في جامبيل "وسرعان ما امتد إلى مرافق تخزين".

وتلا ذلك العديد من الانفجارات، وفق الوزارة.

وأضافت "توقفت الانفجارات مع الوقت لكن الحريق استمر".

تسببت الحوادث المتكررة في مستودعات الذخيرة التي تعود للحقبة السوفياتية بقلق للحكومة في السنوات الأخيرة. ووقعت ثلاثة انفجارات في مستودع ببلدة أريس (جنوب) في العقد الأخير.

وذكرت وزارة الدفاع أن قسما من الذخيرة المخزنة في جامبيل نقل من منشأة أريس حيث تصاعدت دعوات مطالبة بنقل جميع السكان البالغ عددهم 45 ألف نسمة خارج البلدة.