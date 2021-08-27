كريستيانو رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، من أجل التوقيع مع نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد 12 عام من رحيله عن "أولد ترافورد" إلى ريال مدريد الإسباني.

وجاء قي بيان للنادي "يسعد مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط استيفاء البنود الشخصية، التأشيرة والفحوصات الطبية".

وكان يونايتد دخل سباق التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو، رغم اقترابه من الجار مانشستر سيتي، بعد تأكد رحيل اللاعب من يوفنتوس.

وكان أليغري مدرب يوفنتوس أكد سابقاً الجمعة رحيل كريستيانو عن يوفنتوس وتوديعه زملائه .

ولعب رونالدو لصالح الشياطين الحمر بين 2003 و2009 تحت قيادة المدرب المخضرم السير أليكس فرغسون، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في 2009 بصفقة كانت الأعلى تاريخياً وقتئذ.

في السياق رأى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن سعي غريمه مانشستر سيتي وراء كريستيانو رونالدو خطوة تهدف إلى الفوز بمزيد من الألقاب على الفور مع اقتراب نجم يوفنتوس من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني مدرب بروسيا دورتموند سابقاً إنه إذا جاء كريستيانو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، فالأرجح أن النية هي الاستفادة من إمكانياته الكروية مضيفاً أن أحداً لم يعرض عليه انتقال لاعب إلى ليفربول لأسباب تجارية حتى اليوم.