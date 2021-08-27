ماسيميليانو أليغري: "لا نية" لرونالدو للعب ليوفنتوس مجدداً

أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي يوفنتوس الإيطالي بأن "لا نية" لديه للعب مجدداً لصالح السيدة العجوز، بحسب ما أعلن مدربه ماسيميليانو أليغري الجمعة.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي إنه "يجب شكر رونالدو على ما قام به، لا سيما لكونه مثالاً يحتذي به الشباب. لكن علينا المضي قدماً". وبالتالي لن يكون البرتغالي ضمن تشكيلة أليغري لمواجهة إمبولي السبت.

وبالفعل، لم يشارك رونالدو المرجح انتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي الإنكليزي قبل إقفال باب الانتقالات الثلاثاء المقبل، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الجمعة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت الصحف إلى أن رونالدو توجه إلى مقرّ نادي السيدة العجوز في زيارة خاطفة، لكنه غادر حوالي الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي لدى بدء فريقه حصة تدريبية.

وكان رونالدو انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2018 قادماً من ريال مدريد الإسباني، ولا يزال مرتبطاً بعقد مع ناديه الإيطالي حتى 30 حزيران/يونيو 2022.

ووافق يوفنتوس على رحيل رونالدو إثر اجتماع مع مدير أعمال الأخير ومواطنه جورجي منديش الخميس في تورينو، لكن بشرط أن يحصل على تعويض مقابل عملية الانتقال التي قدرتها الصحف المحلية بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر سيتي لم يتقدم حتى هذه اللحظة بأي عرض رسمي لضم رونالدو.

وأشار أليغري إلى أن "كريستيانو اتخذ خياره. هذه أشياء تحدث في الحياة. ولكن يبقى يوفنتوس، وهو الشيء الأهم. لقد قدّم مساهمته خلال ثلاث سنوات، والآن الحياة تستمر".