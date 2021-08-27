آخر مستجدات عمليات الإجلاء من أفغانستان عقب استهداف مطار كابول

إسبانيا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول



أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول "آخر رحلتين اسبانيتين" إلى دبي بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.

وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن "طائرة عسكرية من طراز ايه-400 وصلت إلى دبي من كابول عند الساعة 07,20 ، ويُفترض أن تهبط طائرة أخرى عند الساعة 08,20". واضاف "بهاتين الرحلتين، انتهت عملية الإجلاء الإسبانية لمتعاونين أفغان وعائلاتهم".

