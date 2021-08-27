آخر مستجدات عمليات الإجلاء من أفغانستان عقب استهداف مطار كابول
بقلم: يورونيوز
حقوق النشر أ ب-
أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مطار كابول منذ 14 آب/أغسطس، عشية استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستانو فيما قررت عدة دول وقف عمليات إجلاء رعايها الجمعةز
10:04
إردوغان يعلن أن تركيا تجري أول محادثات مع طالبان في كابول
09:37
إسبانيا تعلن انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول
أعلنت إسبانيا الجمعة انتهاء عملياتها للإجلاء من كابول مع وصول "آخر رحلتين اسبانيتين" إلى دبي بعد أكثر من أسبوع على إقامة هذا الجسر الجوّي الذي جاء بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان.
وأعلنت رئاسة الوزراء في بيان أن "طائرة عسكرية من طراز ايه-400 وصلت إلى دبي من كابول عند الساعة 07,20 ، ويُفترض أن تهبط طائرة أخرى عند الساعة 08,20". واضاف "بهاتين الرحلتين، انتهت عملية الإجلاء الإسبانية لمتعاونين أفغان وعائلاتهم".
09:36
وزير الدفاع البريطاني يعلن أن مهمة بلاده للإجلاء من أفغانستان ستنتهي خلال "ساعات"
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس لقناة سكاي نيوز صباح الجمعة أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات".
وقال والاس غداة الهجوم الذي وقع في مطار كابول "سنتعامل الآن مع (حالات) الأشخاص الذين أحضرناهم ونحو ألف شخص داخل المطار وسنحاول مواصلة العثور على عدد قليل من الأشخاص في الحشد عندما يكون ذلك ممكناً"، مؤكدا "بشكل عام العملية الرئيسية انتهت الآن ولم يتبق لدينا سوى بضع ساعات".
09:34
أكثر من مئة ألف شخص تمّ إجلاؤهم من أفغانستان منذ 14 آب/أغسطس
قالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّه "منذ 14 آب/أغسطس، أجلت الولايات المتّحدة وساعدت في إجلاء حوالي 100 ألف شخص" من مطار كابول.
وصدر البيان بعيد ساعات من هجوم انتحاري وقع عند إحدى بوابات مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي.
ووفقاً للبيت الأبيض فقد "تمّ إجلاء حوالي 7500 شخص من كابول" يوم الخميس على مدار 12 ساعة.