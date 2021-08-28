دراسة: السلالة دلتا تضاعف احتمال دخول المصابين بكورونا إلى المستشفى

كشفت دراسة بريطانية السبت أن احتمال دخول المصابين بالسلالة دلتا إلى المستشفى أكبر بمرتين من إمكانية حدوث ذلك لدى المصابين بالمتحورة ألفا.

وأكدت آن بريسانيس المؤلفة المشاركة في الدراسة "يظهر بحثنا أنه لو لم يكن لدينا لقاحات، فإن الوباء بسبب المتحورة دلتا سيضع ضغطا على النظام الصحي أكبر مما لو كان ناتجا عن المتحورة ألفا".

ومن المعروف أن المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بحوالي ما بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من المتحورة ألفا التي ظهرت في المملكة المتحدة نهاية العام 2020. لكن ما يزال هناك القليل من المعلومات حول شدتها، رغم أن البيانات الأولية في اسكتلندا وسنغافورة تشير إلى ارتفاع احتمال الاستشفاء والإصابة بأشكال حادة من كوفيد مع هذه المتحورة.

وحلل مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانست إنفكشوس ديزيزز" بيانات أكثر من 43 ألف إصابة مسجلة في إنجلترا في الفترة ما بين 29 آذار/مارس و23 أيار/مايو، وهي الفترة التي بدأت المتحورة دلتا الانتشار عبر قناة المانش.

وكانت نسبة الإصابات المرتبطة بالمتحورة ألفا 80 بالمئة في المتوسط خلال تلك الفترة، 99,8 بالمئة في الأسبوع الأول، وانخفضت إلى 34,8 بالمئة في الأسبوع الأخير، فيما كانت 20 بالمئة بسبب المتحورة دلتا.

وثلاثة أرباع المصابين حوالي 74 بالمئة لم يتلقوا اللقاح وربعهم أي حوالي 24 بالمئة لم يتلقوا سوى جرعة واحدة منه، وكانت نسبة الأشخاص الملقحين بالكامل 1,8 بالمئة فقط من الإصابات.

ونقل 2,3 بالمئة من المصابين بالمتحورة دلتا إلى المستشفى بعد أسبوعين من اكتشافهم الإصابة بالوباء، مقارنة بـ 2,2 بالمئة من المصابين بالمتحورة ألفا. لكن مع الأخذ في الاعتبار عوامل معروفة بتأثيرها على شدة الإصابة بكوفيد (السن والمجموعة الإتنية والتلقيح)، يحسب الباحثون أن خطر دخول المستشفى يتضاعف بـ 2,26 بالمئة مع المتحورة دلتا مقارنة بالمتحورة ألفا.

وكان المرضى المصابون بالمتحورة دلتا أصغر بشكل ملحوظ، بمتوسط عمر بلغ 29 عاما، مقابل 31 عاما للمتحورة ألفا.

ونظرا إلى انخفاض نسبة الأشخاص الملقحين في المجموعة التي شاركت في الدراسة "تفيد نتائج هذا البحث أولا بأن هناك خطر دخول المستشفى على الأشخاص الذي لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة فقط"، كما أوضحت بريسانيس المتخصصة في الإحصاءات في جامعة كامبريدج.

وأظهرت دراسات عدة أن اللقاحات تحتفظ بفعالية عالية جدا ضد الأشكال الحادة من كوفيد المرتبطة بالمتحورة دلتا، شرط أن يكون الأشخاص ملقحين بالكامل، فيما يكون تأثير اللقاحات محدودا بعد جرعة واحدة فقط.

وقال غافين دابريرا المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الأوبئة في الوكالة الصحية العامة هيلث إنغلاند "فيما تمثل هذه المتحورة حاليا أكثر من 98 بالمئة من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة، من الضروري أن يقوم الذين لم يتلقوا جرعتين بعد بالقيام بذلك بأسرع ما يمكن".

وتعتبر هذه الدراسة، التي نُشرت في مجلة لانست للأمراض المعدية يوم الجمعة، الأكبر حتى الآن في تحليل حالات كوفيد-19 التي أكدها التسلسل الجيني للفيروس.