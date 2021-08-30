12 قتيلاً على الأقل في حادث تصادم في أحد أنهار البيرو

لقي 12 راكباً على الأقل حتفهم وفقد آخرون جرّاء اصطدام مركبين في منطقة الأمازون في البيرو الأحد.

وأفادت قناة البيرو التلفزيونية الرسمية أن الحادث وقع عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (10.30 ت غ) في نهر هوالاغا في مويونا، حيث كانت عبارة مليئة بالركاب تبحر باتّجاه مدينة يوريماغواس عندما اصطدمت بمركب شحن في ظل الضباب الكثيف فجراً.

وأفاد المعهد الوطني للدفاع المدني في بيان "حتى الآن، هناك عدد غير محدد من المفقودين إلى جانب 12 قتيلاً و9 جرحى".

وتتولى فرق الإغاثة والشرطة مهمة البحث عن المفقودين.

وكانت عائلات بأكملها على متن العبارة المتضررة، بينهم نحو 20 طفلاً، بحسب الناجين. وينتمي الركاب إلى طائفة دينية كانوا في طريق عودتهم إلى يوريماغواس بعدما شاركوا في قداس في منطقة معزولة في الأدغال تعرف بسانتا ماريا.