الناطق باسم طالبان: بقاء أي قوات أجنبية بعد 31 آب أغسطس يعني أن غزو أفغانستان لم ينته

https://www.euronews.com/2021/08/30/afghans-would-view-troops-staying-as-continuation-of-invasion-says-taliban

(عن علاقات طالبان الدبلوماسية بالدول الأخرى)

ذبيح الله مجاهد - الناطق الرسمي باسم حركة طالبان: نسعى إلى علاقات دبلوماسية جيدة مع جميع الدول، عانت أمتنا والشعب الأفغاني الكثير بسبب الحرب ونحن بحاجة إلى علاقات جيدة

سوف يعتبر الأفغان بقاء أي وجود عسكري استمرارا للغزو وهم حساسون للغاية تجاه هذه القضية ومن يتحدث عن هذا الموضوع لا يعرف أفغانستان، نود أن تربطنا علاقات جيدة مع كل الدول وسيكون لنا سفراء في بلدان أخرى إذا تطلب الأمر ونريد الأمر نفسه في أفغانستان أي أن يكون هنا سفراء أجانب وسوف نوفر لهم الأمن.

أولا، على القوات الأمريكية أن تنسحب، بعدها سيتم تشكيل حكومة إسلامية. إن القتل باسم الإسلام ليس ذريعة لمواصلة الحرب في البلاد أو لقتل الناس نعتقد أنهم أدركوا الحقيقة والوضع الصعب في البلاد لم يعد لدى الناس المزيد من القوة للقتال سوف تتشكل حكومة إسلامية وسيحصل الأفغان على استقلالهم لدى هذا الشعب الحق في العيش بسلام كأمة وسوف نبذل قصارى جهدنا لتوفير الاستقرار.

(حول هجوم كابول)

كان ذلك هجوما مفجعا وقد انتابنا حزن شديد، مدنيون ونساء وأطفال وأشخاص عُزّل فقدوا أرواحهم وهو أمر محزن للغاية.

لقد مهّد الأمريكيون الطريق للهجوم لأنهم جمعوا الناس هناك وخرج الوضع عن السيطرة وكانوا مسؤولين عن المنطقة التي وقع فيها الهجوم حيث تسببوا في الازدحام هناك وكان الأمريكيون متواجدين في تلك المنطقة ولم يتمكنوا من إدارة الأمن وتسببوا في احتشاد الناس في مكان وعجزوا عن السيطرة عليه، لذلك كان الأمر محزنا جدا.

سؤال من الصحفي: هل مات أي من مقاتلي طالبان خلال الهجمات؟

لا. كما قلت.. لقد وقع الهجوم في منطقة كانت تحت إدارة أمريكية ويوجد خط في مطار كابول ومقاتلونا لا يتجاوزونه والأميركيون لا يتجاوزونه أيضا.

لقد وقع الهجوم في المنطقة التي كان من المفترض أن يؤمنها الأمريكيون.