شاهد | طالبان تدخل مطار كابول.. "الهزيمة الأميركية درس لغزاة آخرين"

مشى زعماء من حركة طالبان بداخل مطار كابول صباح الثلاثاء، بعدما أنهت الولايات المتحدة الأميركية عملية إجلاء قواتها، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس.

ووصفت الوكالة دخول القادة إلى المطار بالعملية "الرمزية".

وفي المطار صرح متحدث باسم الحركة أن النصر الذي تحقق برحيل آخر جندي أميركي من أفغانستان ليل الإثنين-الثلاثاء بعد حرب دامت عشرين عاماً هو "لجميع" الأفغان، مؤكداً رغبة الحركة في الحفاظ على "علاقات دبلوماسية جيدة" مع الولايات المتحدة.

وقال ذبيح الله مجاهد في مطار كابول "نهنئ أفغانستان.. إنه نصر لنا للجميع". وأضاف "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم".

وحذر مجاهد من أن الهزيمة الأميركية درس كبير لغزاة آخرين".