فيديو: حلوى وصورٌ للذكرى.. هكذا بدا مطار كابول بعد خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان

دخلت يورونيوز مطار العاصمة الأفغانية كابل، بعد أن سيطرت عليه حركة طالبان إثر مغادرة أخر جندي أمريكي له. وشوهد اثنان من كبار قادة طالبان يدخلون المطار، هما ذبيح الله مجاهد، وأنس حقاني.

وألقى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد كلمة أمام عناصر لواء البدري 313، قوة النخبة العسكرية لطالبان، الذين تحركوا في مختلف أنحاء المطار. وفي وقت لاحق ظهر أنس حقاني، أصغر أبناء القائد العسكري في طالبان الراحل جلال الذين حقاني، وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام. وشوهدت مروحيات وطائرات لحقت بها أضرار داخل المطار، حيث رفع عناصر من طالبان رايتهم وهو يدخلونه، ثم وزعت الحلويات على عناصر طالبان، احتفالا بما حققوه واعتبروه نصرا.

وكانت واشنطن قد أتمت انسحابها من أفغانستان قبل 24 ساعة من موعد الحادي والثلاثين من آب أغسطس وهو الموعد الذي حدده الرئيس جو بايدن لانسحاب القوات الأمريكية بعد حرب حصدت أرواح 2456 جنديا أمريكيا وكلفت ما لا يقل عن 2.313 تريليون دولار. إذ تقول التقديرات إن أمريكا كانت تصرف يوميا في أفغانستان نحو 300 مليون دولار طيلة عشرين سنة.