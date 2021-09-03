طالبان تسمح باستئناف الرحلات الداخلية في أفغانستان والإمارات ترسل طائرة مساعدات

أعلنت الإمارات الجمعة أنها أرسلت طائرة تحمل مساعدات طبية وغذائية عاجلة إلى أفغانستان، بحسب بيان رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن الطائرة تأتي "في إطار المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لآلاف الأسر الأفغانية خاصة الفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والأطفال وكبار السن".

وكانت شركة طيران أفغانية هي "أريانا للخطوط الجوية الأفغانية" قد أعلنت الجمعة لوكالة فرانس برس استئناف رحلاتها الداخلية، بعد حوالى ثلاثة أسابيع على سيطرة حركة طالبان على البلد.

وقال مسؤول في الشركة تميم أحمدي لوكالة فرانس برس "تلقينا الضوء الأخضر من طالبان ومن سلطات الطيران ونتوقع استئناف الرحلات اليوم".