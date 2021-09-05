خلال 3 سنوات .. فرنسا رحلت أكثر من 600 أجنبي مشتبه في تطرفهم

قالت وزارة الداخلية الفرنسية الأحد إنه تم منذ عام 2018 ترحيل ما يربو قليلا عن 600 أجنبي كانوا مقيمين بطريقة غير شرعية ويُشتبه في أنهم متطرفون.

وصرحت وزيرة الدولة لشؤون المواطنة المنتدبة لدى وزير الداخلية مارلين شيابا أنه "تم ترحيل 600 شخص أجنبي معروفين بالتطرف".

وأوضحت المسؤولة خلال استضافتها في برنامج "لو غران رونديفو" المشترك بين تلفزة "سي نيوز" وراديو "أوروبا1" وصحيفة "ليزيكو"، أنه جرى منذ عام 2018 ترحيل غالبية 636 شخصا مصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.

وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قال في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إنه منذ بداية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون رُحل "أكثر من 450" أجنبيا كانوا مقيمين بشكل غير قانوني ومصنفين في سجلّ تنبيهات الوقاية من التطرف الإرهابي.