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غينيا

زعيم الانقلابيين في غينيا يعد بأن تنفذ البلاد التزاماتها في قطاعي الاقتصاد والمناجم

بقلم:  يورونيوز
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زعيم الانقلابيين في غينيا يعد بأن تنفذ البلاد التزاماتها في قطاعي الاقتصاد والمناجم
حقوق النشر  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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حاول زعيم الانقلابيين في غينيا، الدولة المهمة في إنتاج البوكسيت والمعادن، طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه الاثنين أن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم وطلب من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.

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وقال اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في كلمة إن اللجنة التي شكلها الانقلابيون تطمئن "الشركاء الاقتصاديين والماليين بمتابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد". وقال إن "اللجنة تطمئن الشركاء على أنها ستفي بكافة التزاماتها".

المصادر الإضافية • أ ف ب