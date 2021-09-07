ما قصة "سمكري البني آدمين" الذي خدع فنانين ومشاهير مصريين؟

قامت قوات الأمن المصرية بالقبض على يوسف خيري، الشهير بـ"سمكري البني أدمين"، في مصر بعد إغلاق مركزه، وهو محتجز على ذمة التحقيق في نيابة مدينة نصر لمدة أسبوعين.

وكشفت التحريات أن المتهم زوّر الشهادة الجامعية وبطاقة الرقم القومي، وانتحل صفة إخصائي علاج طبيعي بالرغم من عدم تسجله في النقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وقال نقيب أخصائي العلاج الطبيعي في مصر إنّ "الأزمة تكمن في البعض عندما يدخل مركز وهمي ويجد تجهيزات عالية يعتقد أن المتواجد بها أطباء، كما أنه ينخدع من الدعاية التي يقوم بها بعض الفنانين أو المشاهير لهم والتي يقع فيها فريسة البسطاء، وعاد الفنانين اعترفوا أنهم وقعوا ضحايا لهؤلاء منتحلي الصفة".

والغريب في الأمر، أن "سمكري البني آدمين" نشر على حساباته الخاصة على مواقع التواصل العديد من الصور ومقاطع الفيديو مع العديد من الفنانين والمشاهير وهو يقدم لهم العلاج الطبيعي، مثل أمير كرارة، ومنة فضالي، وحمادة هلال، وماجد المصري، ومي سليم، وغيرهم.

وقد انتشر خبر إلقاء القبض عليه بسرعة في مصر على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بعد تحذير نشرته الفنانة ساندي عبر حسابها على إنستغرام، قالت فيه: "ده نصاب، وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، وده تحذير يا جماعة، مش أي حاجة الفنانين، أو الأنفلونسرز، يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم".

يقول أحد رواد التواصل الاجتماعي، يسمي نفسه دكتور علاج طبيعي: "يرجي متابعة المتخصصين من أطباء العمود الفقري والأعصاب ومتخصصي العلاج الطبيعي في حالة وجود أي شكوي أو أعراض مرضية تبدأ بفحص سريري بإضافة لعمل الأشعات والتحاليل لتقييم حالة المريض ومن ثم العلاج الصحيح. سمكري البني ادمين خرافة واحتيال".

وفي الجهة المقابلة، ألقى بعض رواد التواصل الاجتماعي اللوم على الفنانين الذين ساهموا في شهرته والأشخاص الذين يثقون بأناس غير مؤهلين لمزاولة هذا النوع من العلاج.

كتب هشام البسيوني في تغريدته: "ضحك ع الدقون وسبوبة للبعض شغل دجل م الاخر زيهم زى سمكرى البنى ادمين والناس بتمشى وراهم".

وتقول وفاء سلامي على تويتر: "على الانسان ان يتحمل نتيجة قراراته...الكون مليء بأطباء الاختصاص ... لماذا الذهاب لشخص يطلق على نفسه سمكري البني آدمين!!!"

إلا ان الممثل المصري أمير كراراة رفض اتهامه وزملاءه بالترويج لمركز يوسف خيري، وقال في مداخلة لبرنامج "آخر النهار": "اللوم على المختصين الذين تركوه يعمل 3 سنوات دون ترخيص".

ومن جهته، قدم دفاع يوسف خيري لجهات التحقيق شهادات حصول المتهم على دورات في العلاج الطبيعي، لكنها غير معترف بها في مصر. بالإضافة إلى سجل تجاري للمركز الذي أغلقته السلطات وبطاقة ضريبية.