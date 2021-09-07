بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع... الانتاج الصناعي الألماني يستأنف ارتفاعه في تموز/يوليو

استأنف الإنتاج الصناعي لألمانيا ارتفاعه في تموز/يوليو بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، في أجواء من الانتعاش الاقتصادي وعلى الرغم من نقص مواد ما زال يعرقل عمل هذا القطاع، حسب أرقام نشرت الثلاثاء.

وقال المكتب الفدرالي للإحصاء (ديستاتيس) في بيان إن إنتاج الصناعة الألمانية ارتفع بنسبة 1,0 بالمئة خلال شهر واحد في تموز/يوليو.

ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3 بالمئة للعام

وفي حزيران/يونيو انخفض الإنتاج بنسبة 1 بالمئة للشهر الثالث على التوالي من التراجع حسب أرقام معدلة من قبل المعهد الذي كان قد تحدث عن 1,3 بالمئة.

وعلى مدى عام، سجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعا نسبته 5,3 بالمئة لكنه بقي أقل بنسبة 5,5 بالمئة عن مستواه قبل جائحة كوفيد-19 في شباط/فبراير 2020.

وهذه الزيادة أكبر من تقديرات المحللين في مجموعة "فاكتسيت" التي توقعت ارتفاعا أكثر تواضعا نسبته 0,5 بالمئة.

كما ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0,9 بالمئة بينما ارتفعت منتجات التجهيزات بنسبة 3,2 بالمئة. في المقابل، انخفضت السلع نصف المصنعة بنسبة 0,5 بالمئة.