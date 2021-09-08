شاهد: مدينة البندقية الإيطالية تزيح الستار وتحتفل بجسر ريالتو بعد ترميمه

أقامت مدينة البندقية الإيطالية هذا الثلاثاء حفل افتتاح جسر ريالتو الذي خضع لعميات ترميم. وحسب المسؤولين المحليين بمدينة البندقية فقد اكتملت الأشغال الخاصة بالترميم في أكتوبر-تشرين الأول للعام 2019، لكن جائحة كورونا اضطرت السلطات إلى تأجيل عملية افتتاح الجسر إلى ما يقرب من عامين.

ويعتبر جسر ريالتو أحد أقدم وأشهر الجسور الأربعة التي تعبر القناة الكبرى في مدينة البندقية "العائمة". وحضر الحفل راعي ديزل للأزياء رينزو روسو، إلى جانب الفنان أندريا بوتشيلي.

وخضع جسر ريالتو للترميم لأول مرة منذ إنشائه العام 1590. وقد وصلت تكالف أشغال الترميم والتجديد التي انطلقت في العام 2015، 5 ملايين يورو.