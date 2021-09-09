بايدن يفرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية للعاملين في شركات تضم أكثر من مئة موظف (البيت الأبيض)

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين في شركات تضم مئة موظف أو أكثر، وذلك في إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل".

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفدرالية وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

ومن المقرر أن يلقي بايدن الخميس خطاباً يفصّل فيه تدابير مكافحة المتحورة دلتا الشديدة العدوى للفيروس المسبّب لكوفيد-19، في مسعى لاستعادة الزخم السياسي الذي يتراجع بسرعة.

و"الاستراتيجية المؤلفة من ست نقاط" موجهة للقطاعين العام والخاص، وفق مسؤول في البيت الأبيض اشترط عدم كشف هويته.

وأشاد مراقبون بنهج بايدن الذي تولى الرئاسة في كانون الثاني/يناير، وبالجهود المنسقة التي بذلتها إدارته في احتواء تفشي فيروس كورونا. لكن تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى، وبطء حملات التلقيح في مناطق واسعة ذات غالبية جمهورية، أدّيا إلى تسارع وتيرة الإصابات.

وتراجعت نسبة التأييد السياسي للرئيس الديمقراطي البالغ 78 عاماً في الأسابيع القليلة الماضية.

وأظهر أحدث الاستطلاعات التي أجرتها واشنطن بوست وإي بي سي نيوز، أن 52 بالمئة من الأمريكيين يؤيدون التدابير التي اتّخذتها إدارة بايدن لاحتواء الجائحة، مقارنة بـ 62 بالمئة في حزيران/يونيو.

وتراجعت النسبة الإجمالية للتأييد لبايدن إلى 44 بالمئة للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، وفق استطلاع واشنطن بوست وإيه بي سي نيوز، مقارنة بـ 50 بالمئة في حزيران/يونيو.