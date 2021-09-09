هبوط اضطراري لطائرة المنتخب الالماني في أدنبره

هبطت طائرة منتخب ألمانيا لكرة القدم كانت تقل بعض أفراد "ناسيونال مانشافت" من ريكيافيك عاصمة إيسلندا إلى فرانكفورت بشكل اضطراري في مدينة ادنبره عاصمة اسكتلندا، بسبب عطل فني كما كشف الاتحاد الألماني للعبة.

وقال الاتحاد الألماني على موقعه على تويتر فجر اليوم الخميس: "السلامة أولا. قمنا بتوقف اضطراري احترازيا في ادنبره". وأضاف "الجميع في حالة جيدة، نقوم حاليا بفحص المحرّك.".

ثم أضاف: "الطائرة البديلة في طريقها إلى ادنبره للعودة بأفراد المنتخب".

وبحسب تقارير في الصحف المحلية، لم يتواجد بعض أفراد المانشافت على متن هذه الطائرة بعد ان ارتأى ثلاثي بايرن ميونيخ مانويل نوير وسيرج غنابري ويوزوا كيميش العودة بطريقة منفردة إلى ميونيخ مباشرة. كذلك عاد لاعبو الدوري الانكليزي وهم: تيمو فيرنر، انتونيو روديغر، ايلكاي غوندوغان، برند لينو وكاي هافيرتس بطريقة أخرى أيضا.

وقال متحدث باسم مطار ادنبره إلى وكالة "فرانس برس": "نستطيع التأكيد بان طاقم إحدى الطائرات طلب التوقف في ادنبره في الساعات الأولى (من الخميس) وكنا سعداء للاستجابة إلى طلبه".

وتغلّب المنتخب الألماني على نظيره الايسلندي برباعية نظيفة، ليبتعد بفارق 4 نقاط في مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.