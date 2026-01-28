فيديو. "أب هيلي آ": مئات من حملة المشاعل يتوافدون إلى جزيرة اسكتلندية لمهرجان ناري للفايكنغ

على الرغم من اقتراب عاصفة رعدية، اجتمع مئات من حملة المشاعل يرتدون أزياء تنكرية كاملة في جزيرة اسكتلندية نائية للاحتفال بمهرجان ناري فايكينغي عريق.

ساروا عبر مدينة ليرويك في جزر شتلاند، وهم يرفعون المشاعل المشتعلة عالياً.

واختتمت المسيرة بإحراق سفينة على طراز الفايكينغ.

يأتي الناس من شتى أنحاء العالم لمشاهدة هذا المشهد، الذي بدأ في ثمانينيات القرن التاسع عشر ليعلن نهاية موسم "يول" (التقويم السابق للإصلاح الذي كان يتزامن مع التقويم الكاثوليكي)، ويحتفي بالإرث الفايكينغي في اسكتلندا.

ويتولى المتطوعون بناء السفينة وصناعة أكثر من 1000 مشعل.