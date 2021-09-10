ماكرون يرحب بـ "خطوة لا غنى عنها" بعد تشكيل حكومة في لبنان (بيان)

توالت ردود الفعل الدولية عقب الإعلان تشكيل حكومة قي لبنان بعد عام من فراغ عمّق الانهيار الاقتصادي. وأبصرت حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النور الجمعة، وسط انقسامات سياسية حادة وأزمة اقتصادية غير مسبوقة متواصلة في لبنان منذ عامين.

ترحيب فرنسي

كانت فرنسا التي تابع رئيسها إيمانويل ماكرون الوضع السياسي في لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت منذ أزيد من السنة السباقة بالترحيب بالتوصل إلى تشكيل حكومة في لبنان. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تشكيل حكومة في لبنان، بأنّه "خطوة لا غنى عنها" من أجل "إخراج البلاد من الأزمة العميقة التي يجد نفسه فيها".

وأشار ماكرون في بيان إلى "ضرورة امتثال السياسيين للالتزامات التي قطعوها من أجل السماح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمستقبل لبنان وتمكين المجتمع الدولي من تقديم المساعدة الأساسية له".

الأمم المتحدة تدعو للمزيد من الحلول

من جهته اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل حكومة لبنانية "خطوة بالغة الأهمية". وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي "بالطبع هذا لا يكفي، هناك الكثير من الأمور الأخرى التي يتعين حلها ولكن كانت (الحكومة) الشرط الأساسي ليكون كل شيء آخر ممكنا"، مشيرا إلى أنه عمل سابقاً مع ميقاتي عندما كان يشغل منصب مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين.