روسيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على "التدخّل في الانتخابات"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة أنها استدعت سفير واشنطن لدى موسكو جون سوليفان احتجاجا على تدخل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الانتخابات التشريعية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر.

وعززت روسيا الرقابة مؤخرا على الإنترنت لديها في وقت تتخذ إجراءات قانونية ضد شركات التكنولوجيا الأجنبية لعدم حذفها مضامين تحظرها السلطات.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على "تلغرام" "هناك سبب واحد -- التدخل في الانتخابات الروسية. نأمل بأن ينقل الدبلوماسيون الأمريكيون القضية إلى واشنطن بهذه الصيغة".

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن سوليفان عقد اجتماعا الجمعة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف.

وأضافت أنه تم تقديم "أدلة دامغة" لسوليفان على أن مجموعات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تنتهك القوانين الروسية في سياق الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما (مجلس النواب).

كما أشارت الوزارة إلى أنها أبلغت السفير بـ"بأنه لا يمكن وبشكل قاطع القبول بأي تدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا".

ويسود التوتر العلاقة بين موسكو وواشنطن على خلفية مسائل عدة بينها الاتهامات بتدخل روسيا في انتخابات الولايات المتحدة وسجل الأولى في حقوق الإنسان.

وفي أيار/مايو، صنّفت روسيا الولايات المتحدة رسميا على أنها دولة "غير صديقة" وحظرت على سفارتها توظيف مواطنين روس.