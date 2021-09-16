بيان: أرمينيا ترفع دعوى ضد أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية

رفعت أرمينيا دعوى ضد غريمتها أذربيجان أمام محكمة العدل الدولية الخميس تتهمها فيها بارتكاب انتهاكات على أسس عرقية، بما في ذلك خلال حرب العام الماضي حول منطقة قره باغ المتنازع عليها، وفق ما أفادت المحكمة.

وجاء في بيان للمحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي أن أرمينيا قالت إن "أذربيجان تمارس تمييزا عرقيا ضد الأرمن منذ عقود" وأنه "نتيجة لسياسة الدولة القائمة على الكراهية ضد الأرمن، تعرض الأخيرون لتمييز معمم ومجازر وتعذيب وانتهاكات أخرى".

ودعت يريفان محكمة العدل الدولية الى اتخاذ اجراءات طارئة بهدف "حماية حقوق أرمينيا وحفظها"، بحسب البيان.

واستندت القضية الى مزاعم بأن اذربيجان خرقت "الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري" التي تبنتها الأمم المتحدة العام 1965، وأن أذربيجان وعلى مدى عقود "عرّضت الأرمن للتمييز العنصري".

وأضافت أن الانتهاكات المزعومة "عادت إلى الواجهة في أيلول/سبتمبر 2020، بعد العدوان الأذربيجاني".

وأدى النزاع العسكري الذي استمر 6 أسابيع بين أرمينيا واذربيجان الخريف الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ الى مقتل أكثر من 6,500 شخص، قبل أن ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية تنازلت بموجبه أرمينيا عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود.