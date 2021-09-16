الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول إنه أمر بإعادة فتح الحدود مع ليبيا الجمعة

قال مكتب الرئيس التونسي قيس سعيد على تويتر يوم الخميس إن الرئيس أمر بأن يعاد يوم الجمعة فتح الحدود مع ليبيا، التي كانت قد أغلقت بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك بعد اجتماع الفرق الصحية من البلدين.

وأضاف البيان: "إثر اطلاعه على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية التي انعقدت يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 بجزيرة جربة، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة بداية من يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 على الساعة السابعة صباحا".

وطبقاً للبيان، أكد سعيّد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشددا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحّي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدودية.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يطلع على نتائج اجتماعات اللجنتين الوزاريتين الأمنية والصحية المشتركة التونسية الليبية ويسدي تعليماته بإعادة فتح المعابر الحدودية بداية من يوم الجمعة 17 سبتمبر على الساعة السابعة صباحا مؤكدا ضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحّي المتفق عليه. #TnPRpic.twitter.com/KzkdptMil6 — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) September 16, 2021

يأتي قرار إعادة فتح الحدود في أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة لتونس الأسبوع الماضي بعد تصاعد التوتر بسبب الحدود وقضايا أخرى.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على موقع فيسبوك إن سعيّد التقى اليوم عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.

وأغلقت ليبيا في 8 تموز/يوليو الفائت حدودها مع تونس وعلقت الرحلات الجوية بين البلدين، بسبب تفاقم الحالة الوبائية آنذاك على الأراضي التونسية.

وتحسن الوضع الصحي في تونس مع تراجع عدد حالات المرضى بفيروس كورونا والوفيات اليومية وسجلت البلاد الثلاثاء 1.142 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة تسعة أشخاص في البلاد البالغ عدد سكانها 11,7 ملايين نسمة.

وكان ملف إعادة فتح الحدود محل مباحثات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي خلال زيارته لتونس قبل أسبوع.

ويمثل المعبران الحدوديان رأس جدير والذهيبة شريان حياة حيث ينشط العديد من التجار المحليين التونسيين ويتنقل عبره الليبيون نحو تونس للعلاج والسياحة فضلا عن كونه ممرّا للسلع وعمليات التصدير.

كذلك قرّر سعيّد الخميس بالتنسيق مع السلطات الليبية نشر فرق صحّية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثّف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.