بلينكن يصف فرنسا بـ"شريك حيوي" بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لتهدئة غضبها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم الخميس أن فرنسا "شريك حيوي" للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وذلك بعد يوم من إعلان تحالف عسكري مع بريطانيا وأستراليا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة باريس.

وقال في مؤتمر صحفي في واشنطن "لا يوجد انقسام إقليمي بين مصالح شركائنا الأطلسيين والسلاميين".

وأضاف "هذه الشراكة مع أستراليا وبريطانيا تظهر أننا نريد العمل مع شركائنا، بما في ذلك في أوروبا، لضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وأطلقت الولايات المتحدة الأربعاء شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين، تتضمّن تسليم كانبيرا غواصات ذات دفع نووي، ما اعتبرته بكين صفقة "غير مسؤولة".

وانتقدت فرنسا هذا الإعلان الذي نتج عنه فسخ أستراليا عقداً ضخماً معها أبرمته في 2016 لشراء غواصات تقليدية فرنسيا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو).

وأصر بلينكين أثناء استقباله وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين: "إننا نحيي الدول الأوروبية التي تلعب دورًا مهمًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونريد مواصلة التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومع آخرين في هذا الصدد".