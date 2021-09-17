بلجيكا نحو إجبار تطبيقي "جي بي إس" على عدم الكشف عن حواجز الشرطة

تبحث بلجيكا إمكانية حظر إجبار تطبيقي المرور الشهيرين "ويز" و"كويوت" على إلغاء خاصية إرسال الإشعارات للمستخدمين التي تفيد بوجود حواجز أو دوريات للشرطة.

وتنوي السلطات البلجيكية فقط إلغاء تلك الخاصية التي تبلغ السائق باكراً بوجود حاجز للشرطة يقوم باختبار الكشف عن الكحول أو غيره.

ويتيح تطبيق "ويز" للسائق إدخال وجهته ليتم إرشاده أثناء سفره عبر نظام تحديد المواقع العالمي، ويمكن استخدام التطبيق للمساعدة في التنسيق مع السائقين الآخرين في حال وجود انتشار دوريات شرطة مثلا في مكان ما.

وقد تساعدهم التنبيهات في تغيير مسار سيرهم في حال عرفوا أن رجال شرطة السير يدقّقون مع السائقين.

بلجيكا ليست الأولى

في فرنسا، سيتم ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني، العمل بحظر "مؤقت يعيق " إرسال "ويز" و "كويوت" تنبيهات تتعلق بوجود دوريات شرطة تقوم بفحص السائقين، في مسعى لمعرفة مستويات تناولهم المخدرات أو تعاطيهم الكحول.

سيتم تعطيل التنبيهات أيضاً في حال أن كان بحث رجال الشرطة جاريا يستهدف شخصاً فاراً من العدالة.

في بلجيكا، تكثر حالات الأشخاص الذين يقودون سياراتهم بعد تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي المخدرات. ووفقاً لدراسة صدرت عام 2019 وأجراها معهد "فياس"البلجيكي، فإن "بلجيكا تظل من بين أسوأ البلدان في أوروبا، حين يتعلق الأمر بمستويات كثرة حالات السائقين الذي يستقلون سياراتهم وهم في حالة سكر".

وتخشى السلطات من أن إبلاغ السائقين عن مكان وجود مركبات جهات إنفاذ القانون قد يؤدي إلى جعل السائقين المتهورين يعتقدون أن بإمكانهم الإفلات من خرق القانون.