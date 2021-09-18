الانتهاء من أعمال التدعيم والسلامة في كاتدرائية نوتردام استعدادا لترميمها

بعد مرور أكثر من عامين على حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، تجول طائرة بدون طيار داخل أحد أشهر المعالم حيث تجري السلطات المراحل الأخيرة من أعمال التدقيق في السلامة على وجه السرعة داخل الكاتدرائية وحول الفجوة الهائلة التي خلفها انهيار السهم.

وتحول داخل الكاتدرائية إلى مساحة من السقالات تتخللها شباك وشوادر، وينهمك بينها نجّارون وخبراء الأشغال بالحبال على ارتفاع عال واختصاصيو نصب السقالات وسائقو الرافعات وغيرهم.

وقد انتهت أعمال ضمان السلامة في الكاتدرائية خلال الصيف، وهي محطة مرتقبة بفارغ الصبر لمباشرة ورشة إعادة بنائها "طبق الأصل". لكن هذا لا يعني أن الورشة ستنتهي حكما بعد خمس سنوات على الحريق في 15 نيسان/أبريل 2024. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الترميم في الشتاء المقبل.

قال مسؤولون يوم السبت إنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم وضمان السلامة في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس، مما يتيح البدء في ترميمها وتجديدها بعد عامين من الحريق الهائل الذي دمر سقفها وتسبب في سقوط برج الكاتدرائية على القباب تحتها.

وبعد فترة وجيزة من الحريق الذي اندلع في أبريل نيسان 2019، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الثاني عشر سيعاد بناؤها وتعهد لاحقا بإعادة افتتاحها للمصلين بحلول عام 2024 عندما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية.

وأثار الحريق الهائل الذي التهم قبل سنتين كاتدرائية نوتردام في قلب باريس صدمة العالم بأسره، وتبدأ أعمال الترميم الشتاء المقبل، غير أن مصدر الكارثة لا يزال لغزا.

وقالت الوكالة الحكومية التي تتولى العمل إن المرحلة الأخيرة من عملية تأمين هيكل الكاتدرائية شملت تعزيز القباب التي تضررت جراء الحريق بإطارات خشبية عملاقة على شكل أقواس، مضيفة أن العمل يسير على قدم وساق للوفاء بالموعد الذي حدده ماكرون لإعادة افتتاحها.

وسيعاد ترميم الكاتدرائية إلى تصميمها السابق بما في ذلك البرج الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا وصممه المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في منتصف القرن التاسع عشر والذي اختيرت أخشاب جديدة له.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الترميم خلال الأشهر المقبلة بعد تقديم العطاءات لاختيار الشركات التي ستتولى تلك المهمة. وقالت الوكالة في بيان إنه سيتم الشروع أولا في عملية تنظيف الجدران الداخلية للمبنى هذا الشهر.

وأحدث حريق نوتردام صدمة في فرنسا والعالم بأسره. وأظهرت لقطات سكانا وهم يذرفون الدموع بينما انتاب السائحون حالة من الذهول وعدم التصديق أثناء مشاهدة النيران وهي تلتهم الكاتدرائية التي تمثل أحد معالم العاصمة الفرنسية.