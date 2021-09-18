شاهد: احتجاجات ضد حظر الصيد التقليدي في مونت دي مارسان بفرنسا

تظاهر ما لا يقل عن 13 ألف شخص صباح هذا السبت فى مونت دي مارسان للدفاع عن عمليات صيد الطيور التقليدية، التى اعتبرها مجلس الدولة غير قانونية، واصفا الريف بـ "العالم المهدد".

ويتم التخطيط لتنظيم العديد من المواكب الاحتجاجية الأخرى في أماكن أخرى من فرنسا. وتخللت المظاهرة صفير الأبواق وصيحات منددة بقرار مجلس الدولة.

وقد قدر المنظمون، الذين كانوا يتوقعون وصول ما يقرب من 200 حافلة بشكل رئيسي من مناطق نوفيل آكيتان وأوكسيتاني، عدد المشاركين في "تجمع سلمي كبير" للصيادين والاتحادات الزراعية والجمعيات الثقافية وغيرهم من "الذين يتشاركون في قيم الثقافة الريفية ".