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فرنسا: ماكرون سيجري اتصالا مع بايدن في الأيام المقبلة على وقع أزمة الغواصات

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بقلم:  يورونيوز مع رويترز
ماكرون وبايدن
ماكرون وبايدن   -   حقوق النشر  Ian Langsdon/AP
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قال غابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن في الأيام القليلة المقبلة بخصوص الأزمة الدبلوماسية بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

أوضح أتال لتلفزيون (بي.إف.إم) الإخباري أن فرنسا ستسعى للحصول على "توضيح" بشأن تراجع أستراليا عن صفقة لشراء غواصات فرنسية من أجل اتفاق أمني ثلاثي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وذلك بعدما استدعت فرنسا الجمعة سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا ردا على قرار كانبيرا.