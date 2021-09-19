أكبر حفل شراب غير مشروع في مدريد منذ تفشي كورونا بمشاركة 25 ألف شخص

أكدت الشرطة أن حوالى 25 ألف شخص شاركوا في أكبر حفل شراب غير مشروع في العاصمة الاسبانية مدريد منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19. وحسب

مصادر الشرطة، فقد بدأ حفل الشراب الذي أقيم في مكان مكشوف عند جامعة كومبلوتينسي يوم الجمعة.

وقالت شرطة بلدية مدريد إنه نظرا للعدد الكبير المشارك في الحفل، لم تتمكن من إخلاء المكان من المحتفلين حتى الساعة السابعة من صباح السبت.

وأظهرت لقطات مصورة للحفل آلافا من المحتفلين لا يضعون كمامات ولا يحافظون على قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث من الشرطة "هذا أكبر حفل شراب في مكان مفتوح شهدناه منذ بدء وباء كوفيد-19".

وما زالت حفلات الشراب غير مشروعة ويُعاقب من يشارك فيها بغرامة تتراوح بين 500 و600 يورو للبالغين. أما منظمي مثل هذه الحفلات فيواجهون غرامات مالية قد ‬تصل إلى 600 ألف يورو.

وقالت السلطات إن حفلات شراب جماعية مماثلة أقيمت مساء الجمعة في برشلونة ولوغرونيو بشمال اسبانيا.