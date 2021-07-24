إسبانيا تفرض حجرا لمدة 10 أيام على الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا

أعلنت الحكومة الإسبانية السبت أنها ستفرض حجرا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من الأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا وناميبيا اعتبارا من 27 تموز/يوليو في إطار اجراءاتها للحد من تفشي كوفيد-19.

ويمكن أن يقتصر هذا الحجر على سبعة أيام إذا قدم المسافر فحصا سلبيا لفيروس كورونا في اليوم السابع، وفق ما أوضحت وزارة الصحة في بيان.

ويسري هذا القرار لفترة أولى تستمر 14 يوما قابلة للتمديد.

وبهدف كبح تفشي المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، تواصل إسبانيا فرض حجر لعشرة أيام على الوافدين من الهند وتجيز لمواطنيها فقط العودة من البرازيل وجنوب إفريقيا.

وتشهد إسبانيا موجة إصابات جديدة منذ أسابيع عدة (677 إصابة لكل مئة الف نسمة في الأسبوعين الأخيرين بحسب تعداد الجمعة)، ما دفع مناطق عدة إلى إعادة فرض قيود.

لكن هذه الإصابات أقل خطورة من تلك التي سجلت في الموجات السابقة بسبب الاستمرار في حملات التلقيح. وتلقى 53 في المئة من السكان جرعتي اللقاح فيما أظهرت آخر الأرقام الرسمية أن 64 في المئة تلقوا جرعة واحدة.