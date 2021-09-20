آلاف اللقاحات ينتهي تاريخ صلاحيتها قريباً في كتالونيا بسبب وتيرة التطعيم البطيئة

تنتهي صلاحية آلاف اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قريباً في منطقة كتالونيا الإسبانية بسبب البطء الذي يشوب عملية التطعيم من جهة، وقلة الطلب من جهة أخرى، بحسب ما أفادت به السلطات الصحية المحلية.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحكومة المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي إن الطلب على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 جاء منخفضاً بشكل ملحوظ عمّا كان متوقعاً في الشهرين الأخيرين، ما أدى إلى إبطاء حملة التلقيح بشكل جدّي.

ومنذ الأسبوع الفائت، بدأت مقاطعة كتالونيا وغيرها من المقاطعات توزيع الجرعة الثالثة على المسنين والساكنين في دور رعاية المسنين، بعدما أعطت وزارة الصحة الإسبانية الضوء الأخضر لجرعة ثالثة من لقاحات الرنا (مثل فايزر/بيونتك وموديرنا) لشرائح عمرية ومجموعات معينة.

وفي هذه الأثناء لا يزال الوباء يسجل تراجعاً في كتالونيا حيث يسجل معدل 490 إصابة يومية جديدة، ونحو 99 إصابة لكل مئة ألف نسمة، الأرقام التي لم تشهدها المقاطقة منذ منتصف شهر حزيران/يونيو الذي شهد قمة الموجة الخامسة.

وتدرس الحكومة الإسبانية جرعة ثالثة من اللقاح للمصابين بالسرطان أو الذين يخضعون لعلاج يومي، أو لمن تخطوا الأربعين عاماً من المصابين بمتلازمة داون أو حتى الذين يعيشون في دور الرعاية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إيفي".

وتتبع الحكومة الإسبانية التوصيات الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض وسمحت حتى الآن بتوزيع الجرعة الثالثة من اللقاحات لمجموعات معينة- تجمعها نقطة مشتركة وحيدة: النقص الممكن في المناعة. وبحسب آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة في البلاد إن أكثر من 75 بالمئة من الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تلقوا اللقاحات بشكل كامل.