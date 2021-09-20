بيانات اختبارات سريرية تؤكد أن لقاح فايزر المضاد لكوفيد آمن للأطفال بين 5 و11 عاماً

أعلنت فايزر الأميركية ومختبر بيونتك الألماني، الإثنين، أن نتائج الاختبارات السريرية أظهرت بأن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 "آمن" ومنح استجابة مناعية "قوية" للأطفال بين سن خمس و11 عاماً، وأكدتا أنهما ستسعيان للحصول على موافقة على استخدامه من الجهات الناظمة قريباً.

وأفادت الشركتان في بيان أن اللقاح سيعطي بجرعة أقل لهذه الفئة عن تلك المعطاة للأشخاص البالغين 12 عاماً وما فوق. وأكدتا أنهما ستقدمان بياناتهما للهيئات الناظمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحول العالم "في أقرب وقت ممكن".

وقالت الشركتان إن ردّة الفعل المناعية لدى الفئة العمرية 5-11 أظهرت أنها "مشابهة" لردة الفعل لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، علماً أن الفئة العمرية الثانية تلقت لقاحاً "أقوى". وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها بيانات تخص فئة 5-11 عاماً.

وكانت وكالة الأدوية الأميركية ونظيرتها الأوروبية سمحتا بتوزيع لقاح فايزر/بيونتك وموديرنا اللذين يعملان بتقنية "الرنا" على الذين تخطّت أعمارهم الـ12 سنة.

وبسبب انتشار متحورّة دلتا ازداد عدد الإصابات في صفوف الأطفال بنسبة 240 بالمئة من تموز/يوليو بداخل الأراضي الأميركية، ما يطرح ضرورة تطعيم الجميع، بحسب ما يقوله مدير عام فايزر ألبرت بورلا.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن العوارض الجانبية التي قد تظهر لدى الأطفال "شبيهة إلى حد ما" بالعوارض التي ظهرت عند الذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 25 عاماً.

وبالتوازي مع نشر فايزر/بيونتك لنتائج اختباراتها السريرية، تجري شركة موديرنا توازياً مع ذلك اختباراتها الخاصة، غير أنها لم تنته بعد.

يذكر أخيراً أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي بدأت بتطعيم بعض الأشخاص المعرضين لأنواع قوية من مرض كوفيد-19 الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 5-11 عاماً وذلك منذ بداية آب/أغسطس.