استطلاع: ارتفاع عدد الفلسطينيين المطالبين برحيل محمود عباس

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن 78 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة في نسبة غير مسبوقة.

وقال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: "تقول نسبة 78 في المئة من المستطلعة آراؤهم (وهي تقريبا متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة) إنها تريد من الرئيس الاستقالة، فيما تقول نسبة 19 في المئة إنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه".

وأضاف المركز في بيان أن هذه النسبة كانت في آخر استطلاع للرأي قبل ستة أشهر "68 في المئة".

وذكر المركز أنه أجرى هذا الاستطلاع في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة بين 15-18 أيلول سبتمبر 2021.

وقال" تم إجراء المقابلات وجها لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصا وذلك في 127 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ +/-3%".

وأضاف "شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات كان أهمها مقتل الناشط السياسي نزار بنات بعد اعتقاله وضربه من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وقيام مظاهرات شعبية واسعة مناهضة للسلطة على خلفية ذلك الحادث، وهروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع في إسرائيل وإعادة اعتقال أربعة منهم".

وتابع البيان "استمرت خلال هذه الفترة الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل والبدء بعملية إعمار قطاع غزة. كما جرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله للحديث عن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية وطرق تحسينها وتقوية السلطة الفلسطينية من خلال خطوات لإعادة بناء الثقة بين الطرفين".

وأوضح المركز في بيانه "يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية".