دبي تحتضن المهرجان الدولي الموسيقي "ان كلاسيكا"

اجتمع 38 عازفاً عالمياً، و7 فرق أوركسترا كبرى و12 قائداً موسيقياً في الذكرى العاشرة للمهرجان الدولي الموسيقي "ان كلاسيكا"، إنها عودة حضورية مرحب بها على خشبة المسرح لبعض أشهر الموسيقيين في العالم بعد أوقات صعبة بسبب كوفيد.

"إنه الشيء الوحيد الذي لا يمكن القيام به في المنزل أو السينما أو المسرح أو الاستوديو أو سماعات الرأس هو جوهر الأداء الحي. هل سيتصدع التينور؟ هل سيغني بشكل جميل؟ هذا ما يجعل الأمر رائعاً ومفاجئاً. هذا هو الشيء الذي لن تتمكن التكنولوجيا من القيام به. لذا، إنه شعور لا يصدق .. بالأمس، أحبَ الجمهور ذلك حقاً. كانوا يصرخون. ينادون بما يريدون سماعه. من الرائع عودة هذا مجدداً"، يقول التينورجوزيف كاليجا.

يورونيوز التينور جوزيف كاليجا - دبي

أفضل مكان لاستضافة الحفلات

إنها المرة الأولى التي يقام فيها المهرجان في الشرق الأوسط .. أفضل مكان لاستضافة الحفلات الموسيقية تحت سقف "أوبرا دبي" و"كوكا كولا أرينا"

تضمنت الأحداث البارزة في البرنامج عروضاً قدمها عازف البيانو الأمريكي كيت أرمسترونغ وأوركسترا روسية ومالطية

كما شارك جيل شاحام، أحد أبرز عازفي الكمان في عصرنا، والذي بدأ العزف في سن العاشرة، يقول:"أعتقد أنني أتذكر قليلاً حين كنت في الرابعة أو الخامسة من العمر. أتذكر والديّ كانا يعيشان في القدس، حدث ذلك مرة واحدة فقط. ذهب والدي إلى العرين ومد يده بعيداً إلى الوراء وأخرج حقيبة الكمان الخاصة به. ثم جلست والدتي أمام البيانو وعزفا بحركة بطيئة سوناتا بيتهوفن. كان المينوت من جَي سوناتا الكبرى. لم أكن أعرف، كنت صغيراً، أنظر إلى والديّ وقد صدمني هذا الشيء كحدث مميز جداً. في وقت ما، كنت أصعد على خشبة المسرح ... كنت أصغر شخص هناك. الآن، في كل مكان أذهب إليه تقريباً، أنا الأكبر... لنقل من بين الأشخاص الذين هم في منتصف العمر".

يورونيوز للمهرجان الدولي الموسيقي ان كلاسيكا- دبي

المهرجان منصة يتألق فيها الأداء

كما شاركت نجمة كمان صاعدة تؤمن بأهمية تشجيع الجيل المقبل من عشاق الموسيقى الكلاسيكية.

"الموسيقى لغة عالمية. الموسيقى الكلاسيكية فريدة من نوعها من حيث أنها ذوق مكتسب، لهذا من المهم جداً تعريف الشباب بها"، تقول عازفة الكمان ستيلا تشين .

يورونيوز عازفة الكمان ستيلا تسين-دبي

تنوع المواهب دليل على وزن الموسيقيين الذين انجذبوا إلى هذا المهرجان، لكن على الرغم من نجاحهم، أفضل الفنانيين منهم لا يزالون يشعرون بالتوتر.

خوفي من المسرح مرتبط - أعرف مدى حسن أدائي، أحياناً أشعر بالخوف. أخشى من أنني لست قادراَ على إعطاء الجمهور ما يتوقعوه، وهو غناء من الطراز العالمي. مجنون أو كلاهما"، يقول التينور جوزيف .

في دبي، شباب أو من ذوي الخبرة، المهرجان منصة يتألق فيها الأداء.